Італія

Легендарний "вовк" добре себе зарекомендував на тренерському містку Роми.

Головний тренер римської Роми Даніеле Де Россі найближчим часом підпише новий контракт з "вовками". Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, 40-річний фахівець підпише новий контракт із римлянами на три роки. Найближчими днями керівництво Роми оголосить про укладення з Де Россі трудової угоди, розрахованої до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, Даніеле Де Россі очолив Рому у січні цього року після звільнення Жозе Моурінью. На той момент римляни посідали дев'яте місце у турнірній таблиці італійської Серії А. Наразі римський клуб знаходиться на шостій позиції у чемпіонаті Італії та претендує на потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Також Рома дійшла до півфіналу Ліги Європи, де в конкурентній боротьбі поступилася леверкузенському Баєру (0:2, 2:2).