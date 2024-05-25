У рамках 38-го туру Серії А Мілан на своєму полі приймав Салернітану. 

Колектив Стефано Піолі несподівано втратив перемогу, виграючи по ходу зустрічі 3:1 проти головного аутсайдера сезону. 

Мілан — Салернітана 3:3
Голи: Леау, 22, Жиру, 27, Калабрія, 77 -  Сімі, 64, 89, Самбія, 87

Мілан: Міранте (Нава, 88) — Калабрія, Габбія (Кальдара, 58), Томорі (К'єр, 88), Ернандес — Флоренці, Рейндерс — Пулішич, Беннасер, Леау (Адлі, 59) — Жиру (Йович, 85)

Салернітана: Фьйорілло — П'єроцці, Д'ємбер (Пеллегріно, 75), Пасалідіс — Самбія, Маджоре (Сфаїт, 82), Кулібалі, Дзанолі (Леговскі, 82) — Кандрева (Віньято, 61), Кастанос (Сімі, 60) — Чауна

Попередження: П'єроцці. 