"Россонері" перемагали по ходу гри 3:1.
Мілан - Салернітана, Getty Images
25 травня 2024, 23:39
У рамках 38-го туру Серії А Мілан на своєму полі приймав Салернітану.
Колектив Стефано Піолі несподівано втратив перемогу, виграючи по ходу зустрічі 3:1 проти головного аутсайдера сезону.
Мілан — Салернітана 3:3
Голи: Леау, 22, Жиру, 27, Калабрія, 77 - Сімі, 64, 89, Самбія, 87
Мілан: Міранте (Нава, 88) — Калабрія, Габбія (Кальдара, 58), Томорі (К'єр, 88), Ернандес — Флоренці, Рейндерс — Пулішич, Беннасер, Леау (Адлі, 59) — Жиру (Йович, 85)
Салернітана: Фьйорілло — П'єроцці, Д'ємбер (Пеллегріно, 75), Пасалідіс — Самбія, Маджоре (Сфаїт, 82), Кулібалі, Дзанолі (Леговскі, 82) — Кандрева (Віньято, 61), Кастанос (Сімі, 60) — Чауна
Попередження: П'єроцці.