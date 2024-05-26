Італія

Відмінне досягнення у "богині".

26 травня Аталанта приймає на своєму полі Торіно в матчі 38-го туру Серії А.

По голу за бергамасків забили Джанлука Скамакка та Адемола Лукман. Для нігерійця гол став 10-м у поточному сезоні Серії А.

Як повідомляє Opta, Аталанта вперше у своїй історії має одразу 4 футболістів із 10+ голами в сезоні Серії А. Крім Лукмана, це Скамакка (12), Тен Копмейнерс (12) і Шарль де Кетеларе (10).

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аталанта — Торіно.