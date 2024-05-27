Італія

Попереду фінал Ліги чемпіонів.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів. Цитує італійця AS.

"Ми не думаємо про статус фаворита. Нам належить зіграти проти команди, яка вибила ПСЖ та Атлетіко. Вони проявили цілеспрямованість і характер. Нам буде важко, і ми будемо боротися і битися, як і в будь-якому фіналі.

У суботу вдень я буду обливатися холодним потом. Це цілком нормально, так буває перед кожним матчем, у мене є досвід. Я впевнений у своїй команді. Вони вже в режимі Ліги чемпіонів.

У Боруссії якісна команда та досвідчені гравці. Мені особливо сподобався їхній бойовий настрій у матчах із ПСЖ, їхнє бажання потрапити в цей фінал. Це турбує нас найбільше.

Клуб створив власну історію в цьому турнірі. Вона зародилася ще в 50-х роках. Це щось особливе для нас, для клубу та вболівальників. До цього турніру ми ставимося по-особливому", — сказав головний тренер "вершкових".

Раніше капітан Реала Начо висловився про фінал Ліги чемпіонів.