Італія

Відома причина невдоволення наставника.

У березні Ігор Тудор обійняв посаду головного тренера Лаціо. Відтоді римська команда провела одинадцять матчів, у яких відсвяткувала шість перемог за трьох нічиїх і двох поразок.

Лаціо фінішував на сьомій позиції в Серії А і отримав путівку в Лігу Європи.

Як повідомляє Calciomercato, найближчим часом 46-річний Тудор може покинути Лаціо. Причина — розбіжності з керівниками клубу.

Варто нагадати, що рік тому Ігор Тудор пішов з посади головного тренера Марселя, хоча команда посіла третє місце і пробилася в кваліфікацію Ліги чемпіонів.