Відома причина невдоволення наставника.
ІГОР ТУДОР, GETTY IMAGES
28 травня 2024, 15:56
У березні Ігор Тудор обійняв посаду головного тренера Лаціо. Відтоді римська команда провела одинадцять матчів, у яких відсвяткувала шість перемог за трьох нічиїх і двох поразок.
Лаціо фінішував на сьомій позиції в Серії А і отримав путівку в Лігу Європи.
Як повідомляє Calciomercato, найближчим часом 46-річний Тудор може покинути Лаціо. Причина — розбіжності з керівниками клубу.
Варто нагадати, що рік тому Ігор Тудор пішов з посади головного тренера Марселя, хоча команда посіла третє місце і пробилася в кваліфікацію Ліги чемпіонів.