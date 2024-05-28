Італія

Зірковий французький форвард є вболівальником "россонері" з дитинства.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе, який залишить Парі Сен-Жермен цього літа на правах вільного агента, висловився щодо можливого продовження кар'єри в італійській Серії А у майбутньому.

За словами 25-річного французького форварда, він є великим шанувальником Мілана з дитинства.

"Італія? Ніколи не знаєш, що трапиться в майбутньому. Я завжди казав: якщо одного дня я поїду до Італії, то гратиму за Мілан.

У дитинстві я був великим фанатом Мілана, завжди дивлюся Серію А та кожну гру Мілана. Усі в моїй родині є величезними вболівальниками Мілана!" — сказав Кіліан Мбаппе у коментарі для Sky Sports.

Нагадаємо, що наступним клубом Кіліана Мбаппе з великою ймовірністю стане мадридський Реал. Раніше повідомлялося, що зірковий форвард вже придбав маєток у Мадриді за 18 млн євро.