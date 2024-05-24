Іспанія

Француз облаштовується в столиці Іспанії.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе купив нерухомість у Мадриді, повідомляє видання La Razon.

Будинок у мадридському районі Ла Моралеха коштував лідеру французької національної збірної 18 мільйонів євро. Акт купівлі-продажу було підписано у вівторок, 21 травня.

Мбаппе вибрав цей варіант, оскільки база Реала знаходиться всього за 5 хвилин їзди звідти, стверджує джерело.

По сусідству з новим житлом Мбаппе знаходиться будинок актора Річарда Гіра та Серхіо Рамоса.

Нагадаємо, Мбаппе цього літа залишить склад французького Парі Сен-Жермен у якості вільного агента й, швидше за все, стане гравцем мадридського Реала.