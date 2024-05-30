Усе вирішить гра у відповідь.
Кремонезе - Венеція, x.com/USCremonese
30 травня 2024, 23:58
Кремонезе і Венеція зіграли внічию в першому матчі фіналу плей-оф за вихід у Серію А. Зустріч пройшла в Кремоні 30 травня і завершилася внічию без забитих м'ячів — 0:0.
Кремонезе фінішував четвертим у Серії В, Венеція стала третьою.
У першому раунді плей-оф Кремонезе пройшов Катандзаро, а Венеція прибрала зі шляху Палермо.
Матч-відповідь між командами відбудеться у Венеції 2 червня.
Кремонезе — Венеція 0:0.