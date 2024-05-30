Італія

Усе вирішить гра у відповідь.

Кремонезе і Венеція зіграли внічию в першому матчі фіналу плей-оф за вихід у Серію А. Зустріч пройшла в Кремоні 30 травня і завершилася внічию без забитих м'ячів — 0:0.

Кремонезе фінішував четвертим у Серії В, Венеція стала третьою.

У першому раунді плей-оф Кремонезе пройшов Катандзаро, а Венеція прибрала зі шляху Палермо.

Матч-відповідь між командами відбудеться у Венеції 2 червня.

Кремонезе — Венеція 0:0.