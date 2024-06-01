Італія

Грузин може почати заробляти близько п'яти мільйонів євро.

Наполі пропонує нападнику Хвіче Кварацхелії продовження контракту зі значним підвищенням заробітної плати.

Як повідомляє Footmercato, італійський клуб пропонує грузинському футболістові зарплату в розмірі 5 млн євро за сезон. Зараз Хвіча заробляє близько 1,8 млн євро.

При цьому агент Кварацхелії просить у Наполі зарплату для гравця близько 6 млн євро плюс відступні в розмірі 130 млн.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ПСЖ хоче бачити у своїй команді Кварацхелію, сторони вже провели переговори.