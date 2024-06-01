Італія

25-річний футболіст може стати гравцем "бьянконеррі".

Ювентус визначився з трансферною метою на літнє вікно.

Як повідомляє Corriere dello Sport, туринці хочуть підписати в середню лінію Маттео Гендузі.

Зазначається, що бачити 25-річного футболіста в команді хоче Тьяго Мотта, який близький до призначення на посаду головного тренера "старої синьйори".

За даними джерела, Лаціо запросить за трансфер Гендузі щонайменше 30 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 Маттео Гендузі провів у різних змаганнях 50 офіційних матчів, у яких записав на свій рахунок три голи і чотири результативні паси.