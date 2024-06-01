25-річний футболіст може стати гравцем "бьянконеррі".
Маттео Гендузі, Getty Images
01 червня 2024, 21:19
Ювентус визначився з трансферною метою на літнє вікно.
Як повідомляє Corriere dello Sport, туринці хочуть підписати в середню лінію Маттео Гендузі.
Зазначається, що бачити 25-річного футболіста в команді хоче Тьяго Мотта, який близький до призначення на посаду головного тренера "старої синьйори".
За даними джерела, Лаціо запросить за трансфер Гендузі щонайменше 30 мільйонів євро.
У сезоні-2023/24 Маттео Гендузі провів у різних змаганнях 50 офіційних матчів, у яких записав на свій рахунок три голи і чотири результативні паси.