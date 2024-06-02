Матч проти Аталанти став останнім для нього.
ВІНЧЕНЦО ІТАЛЬЯНО, GETTY IMAGES
02 червня 2024, 23:22
Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно після перемоги над Аталантою в перенесеному матчі 29-го туру Серії А, який став для команд останнім у сезоні, оголосив про звільнення зі своєї посади.
"Я йду іншою і кращою людиною. Я завжди буду нести у своєму серці фіолетову публіку. Це були хороші три роки.
У роздягальні ми всі плакали. Я віддав команді все, буде правильним рухатися далі", — наводить слова Італьяно журналіст Маттео Довелліні в Х.
У сезоні-2023/24 Фіорентина посіла 8-ме місце в Серії та вийшла у фінал Ліги конференцій, де програла Олімпіакосу (0:1 д. в.). Італьяно очолював команду з червня 2021 року.