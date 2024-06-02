Клуб повертається до вищого дивізіону Італії.
ФК Венеція, x.com/VeneziaFC_IT
02 червня 2024, 23:55
В Італії завершився матч-відповідь фіналу за право виступати в Серії А, в якому Венеція перемогла Кремонезе з рахунком 1:0. Єдиний гол на 24-й хвилині забив Крістіан Гютк'єр.
Перша гра протистояння між командами завершилася внічию (0:0).
Таким чином, Венеція виграла фінал, і наступного сезону виступатиме в Серії А.
Раніше прямого виходу в Cерію А домоглися Парма і Комо. З вищого італійського дивізіону вилетіли Фрозіноне, Сассуоло і Салернітана.