Італія

У гравця розпочинається останній рік контракту.

Італійський фланговий захисник Алессандро Флоренці долучився до складу Мілана влітку 2022 року, після чого під орудою Стефано Піолі був лише гравцем ротації.

У підсумку, за рік до завершення чинного контракту 33-річного виконавця з "россонері" місцеві ЗМІ повідомляють, що клуб буде цілком не проти відпустити досвідченого гравця, якщо надійде відповідна пропозиція.

При цьому є інформація, що Флоренці зацікавив Болонью, проте перемовини клуби ще не починали.

За сезон Алессандро провів 40 матчів, забив один гол та віддав сім гольових передач.