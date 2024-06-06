Італія

Коментар від форварда стосовно свого майбутнього.

Ромелу Лукаку висловив думку стосовно трансферу до іншої команди.

"Багато хто любить говорити про це (моє майбутнє). Можливо, тому, що у мене немає агента", — цитує Ромелу Tuttomercato Web.

"Але я буду вирішувати. Я контролюю свою ситуацію. Я зроблю вибір, і як тільки я його озвучу, всі про це дізнаються.

Послухайте, кожного разу, коли я вирішував залишитися або поїхати кудись, були певні фактори. Наприклад, мої стосунки з тренером. І це виявлялося правильним вибором. Це як стосунки з жінкою. Якщо ми більше не підходимо один одному, навіщо залишатися разом?".

Влітку Ромелу, який виступав на правах оренди за Рому, залишив клуб.

Цього сезону 31-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 21 гол і віддав 4 асисти.