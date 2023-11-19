У бельгійця 83 голи.
Ромелу Лукаку, Getty Images
19 листопада 2023, 19:57
Ромелу Лукаку оформив хет-трик у матчі проти збірної Азербайджану.
Тепер на рахунку Лукаку 83 голи у складі національної команди. Бельгієць вийшов на чисте третє місце у списку найкращих бомбардирів європейських збірних, обійшовши поляка Роберта Левандовські (81).
Лідирує у рейтингу Кріштіану Роналду, на рахунку якого 128 голів за збірну Португалії. У Ференца Пушкаша (Угорщина, Іспанія) – 84 голи.
Зазначимо, що Лукаку також відірвався від Кріштіану Роналду (10) за голами у кваліфікації Євро-2024 — у бельгійця 14 м'ячів.