Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У бельгійця 83 голи.

Ромелу Лукаку оформив хет-трик у матчі проти збірної Азербайджану.

Тепер на рахунку Лукаку 83 голи у складі національної команди. Бельгієць вийшов на чисте третє місце у списку найкращих бомбардирів європейських збірних, обійшовши поляка Роберта Левандовські (81).

Лідирує у рейтингу Кріштіану Роналду, на рахунку якого 128 голів за збірну Португалії. У Ференца Пушкаша (Угорщина, Іспанія) – 84 голи.

Зазначимо, що Лукаку також відірвався від Кріштіану Роналду (10) за голами у кваліфікації Євро-2024 — у бельгійця 14 м'ячів.