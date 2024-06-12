Італія

Неочевидний крок у виконанні іспанця.

Іспанський воротар генуезького Дженоа Хосеп Мартінес почав знайомитись з італійською Серією A влітку 2022 року, коли перейшов до "грифонів" на правах оренди з німецького РБ Лейпциг.

Після чого вистачило лише одного сезону для того, аби 26-річному виконавцю настільки сподобався футбол на Апеннінах та місце в стартовому складі команди, що він наважився на повноцінний трансфер, а клуб заплатив 3,5 млн євро "червоним бикам".

Однак та угода була "на виріст" — контракт усього на два сезони з опцією продовження ще на рік, тому вже після завершення цієї кампанії Мартінес став привабливою опцією на ринку на тлі чергової порції якісних виступів.

І зацікавились ним на найвищому рівні ліги — чемпіон країни, міланський Інтер, відповідно до повідомлень місцевих ЗМІ, не просто зробив пропозицію іспанцю, а й уже має на неї схвальну відповідь.

Наразі тривають перемовини на рівні агентів та клубів, проте коштує Мартінес уже значно дорожче — Дженоа хоче отримати 8 млн євро.

За сезон Хосеп пропустив 43 голи у 36 матчах, вісім разів відстоявши "на нуль".