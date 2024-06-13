Італія

Є перша домовленість щодо майбутнього контракту.

Італійський атакувальний півзахисник Ніколо Дзаніоло свого часу побив горщики з керівництвом Роми, тому був змушений залишити рідну країну та податись шукати кращої долі деінде.

24-річного виконавця на певному етапі занесло до турецького Галатасарая, за що "вовки" отримали свої 15 млн євро, проте вже за пів року гравець пішов до оренди в бірмінгемську Астон Віллу за третину від цієї суми.

Під керівництвом Унаї Емері Ніколо значного прогресу не досягнув — 40 матчів (1363 хвилини) та три забитих м’ячі опинились на його рахунку.

Після цього італієць має повернутись до Туреччини, проте, як повідомляє преса з його батьківщини, ненадовго.

Бергамаська Аталанта напередодні провела перший раунд перемовин із футболістом щодо можливого контракту у отримала повноцінну згоду на трансфер.

Повідомляється також, що в перегонах за Дзаніоло присутні туринський Ювентус та Фіорентина.