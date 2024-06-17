Більше ніж у Леау.
Тео, getty images
17 червня 2024, 17:50
Лівий фулбек італійського Мілана Тео Ернандес у переговорному процесі з клубом окреслив фінансові вимоги в разі продовження контракту. Про це повідомляє Corriere della Sera.
За інформацією італійського видання, керівництво "Россонері" намагається домовитися з 26-річним французом з приводу пролонгації трудової угоди.
Зазначається, що Тео вимагає у клуба підняти його зарплатню до восьми мільйонів євро на рік. При цьому повідомляється, що захисник має бажання цього літа змінити клубну прописку.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею близько трьох мільйонів євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Минулого сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан 46 матчів, забив 5 голів та віддав 11 результативних передач.
Раніше повідомлялося, скільки Мілан хоче отримати за трансфер Ернандеса.