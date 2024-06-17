Італія

Більше ніж у Леау.

Лівий фулбек італійського Мілана Тео Ернандес у переговорному процесі з клубом окреслив фінансові вимоги в разі продовження контракту. Про це повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією італійського видання, керівництво "Россонері" намагається домовитися з 26-річним французом з приводу пролонгації трудової угоди.

Зазначається, що Тео вимагає у клуба підняти його зарплатню до восьми мільйонів євро на рік. При цьому повідомляється, що захисник має бажання цього літа змінити клубну прописку.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею близько трьох мільйонів євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.