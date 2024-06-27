Італія

Міланський клуб шукає підсилення в атакувальну ланку.

Вінгер італійської Болоньї Дан Ндоє може опинитися в міланському Інтеру. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво "Нерадзуррі" проявляє предметний інтерес до 23-річного півзахисника Болоньї. Міланський клуб приємно вражений грою швейцарця на Євро-2024 та розглядає трансфер Ндоє, як один з пріоритетних.

Чинний контракт 23-річного гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один рік.

Минулого сезону Дан Ндоє відіграв за Болонью 38 матчів, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.