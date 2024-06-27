Італія

Італієць дуже близький до відходу з Ювентуса.

Центральний нападник Ювентуса Мойзе Кін вже невдовзі може стати гравцем Фіорентини, передає журналіст Фабріціо Романо.

За 24-річного італійця "фіалки" віддадуть 13 мільйонів євро. Сума трансферу може сягнути 18 млн, якщо будуть виконані додаткові умови.

Наразі невідомо, якою буде тривалість контракту Кіна з новим клубом. Проте, точно йдеться про довгострокову угоду.

У сезоні-2023/24 нападник узяв участь у 20 матчах "б'янконері", не відзначившись результативними діями. Частину кампанії він пропустив через травми.