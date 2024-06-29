Італія

Українець приніс своїй команді 3 очки в матчі проти Наполі.

Гол атакуючого півзахисника Віктора Коваленка у ворота Наполі в Серії А був визнаний вболівальниками Емполі найкращим за сезон-2023/24, передає офіційний сайт клубу.

У листопаді 2023 року, у 12 турі чемпіонату Італії, Емполі гостював у Наполі на Стадіо Дієго Армандо Марадона. Гості здобули мінімальну звитягу (1:0) завдяки результативному удару 28-річного українця на 90+1 хвилині.

Для Коваленка цей гол був єдиним за Емполі в 17 матчах Серії А минулої кампанії. На його рахунку також один асист.

Нагадаємо, за "синіх" півзахисник виступав на правах оренди. До початку липня українець повернеться до Аталанти. Контракт Віктора з клубом із Бергамо розраховано до кінця червня 2025 року.