23-річний футболіст може стати "бьянконері".
Кефрен Тюрам-Ульєн, Getty Images
02 липня 2024, 12:59
Ювентус близький до придбання півзахисника Ніцци Кефрена Тюрама за 20 мільйонів євро плюс бонуси.
Sky Sport Italia повідомляє, що цього тижня сторони узгодять фінальні деталі переходу, а на вихідних або кількома днями пізніше француз пройде медогляд.
Контракт 23-річного гравця з Ніццою діє до червня 2025 року, тому французькому клубу довелося продавати Тюрама зараз, щоб не втратити його безкоштовно наступного літа.
Зазначимо, що Кефрен — молодший брат нападника Інтера Маркуса Тюрама і син колишнього захисника Ювентуса Ліліана Тюрама.