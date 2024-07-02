Італія

23-річний футболіст може стати "бьянконері".

Ювентус близький до придбання півзахисника Ніцци Кефрена Тюрама за 20 мільйонів євро плюс бонуси.

Sky Sport Italia повідомляє, що цього тижня сторони узгодять фінальні деталі переходу, а на вихідних або кількома днями пізніше француз пройде медогляд.

Контракт 23-річного гравця з Ніццою діє до червня 2025 року, тому французькому клубу довелося продавати Тюрама зараз, щоб не втратити його безкоштовно наступного літа.

Зазначимо, що Кефрен — молодший брат нападника Інтера Маркуса Тюрама і син колишнього захисника Ювентуса Ліліана Тюрама.