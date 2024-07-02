Ювентус близький до придбання півзахисника Ніцци Кефрена Тюрама за 20 мільйонів євро плюс бонуси.

Sky Sport Italia повідомляє, що цього тижня сторони узгодять фінальні деталі переходу, а на вихідних або кількома днями пізніше француз пройде медогляд. 

Контракт 23-річного гравця з Ніццою діє до червня 2025 року, тому французькому клубу довелося продавати Тюрама зараз, щоб не втратити його безкоштовно наступного літа.

Зазначимо, що Кефрен — молодший брат нападника Інтера Маркуса Тюрама і син колишнього захисника Ювентуса Ліліана Тюрама. 