Італія

Француз змінить клубну прописку під час літнього трансферного вікна.

Центральний півзахисник Ніцци Кефрен Тюрам вже невдовзі стане гравцем Ювентуса, передає журналіст Фабріціо Романо.

Між клубами є усна домовленість про угоду щодо 23-річного француза. Повідомляється, що Ніцца отримає за свого виконавця 20 мільйонів євро, проте сума трансферу може сягнути 25 млн з урахуванням бонусів.

Тюрам підпише контракт з Ювентусом, розрахований до кінця червня 2029 року. Найближчим часом сторони обміняються документами, після чого на гравця чекатиме медогляд.

У сезоні-2023/24 Тюрам узяв участь у 29 матчах Ніцци в усіх турнірах, відзначившись голом та асистом.

Нагадаємо, батько Кефрена Ліліан представляв Ювентус протягом п'яти років (2001-2006), а його брат Маркус зараз виступає за Інтер.