Італія

Голкіпер Хосеп Мартінес приєднався до "нерадзуррі".

Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря Хосепа Мартінеса, права на якого раніше належали Дженоа.

26-річний іспанець перейшов до табору "нерадзуррі" на повноцінній основі, підписавши контракт до літа 2029 року.

Сума трансферу оцінюється в 13,5 мільйонів євро.

У минулому сезоні Хосеп Мартінес провів у рамках італійської Серії А 36 матчів, в яких він пропустив 43 голи та 8 разів відстояв "на нуль".