Італія

Захисник підсилив склад італійської команди.

Леонардо Спінаццола перейшов в Наполі — повідомляє офіційний сайт клубу.

Трансфер відбувся в якості вільного агента. Контракт з захисником буде на два роки.

Спінаццола виступав за Рому з літа 2019 року. В Наполі Леандро стане одним з перших переходів після приходу нового головного тренера Антоніо Конте.

Цього сезону 31-річний гравець провів 36 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 4 асисти.