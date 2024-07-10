Захисник підсилив склад італійської команди.
Леонардо Спінаццола, Getty Images
10 липня 2024, 14:34
Леонардо Спінаццола перейшов в Наполі — повідомляє офіційний сайт клубу.
Трансфер відбувся в якості вільного агента. Контракт з захисником буде на два роки.
Спінаццола виступав за Рому з літа 2019 року. В Наполі Леандро стане одним з перших переходів після приходу нового головного тренера Антоніо Конте.
Цього сезону 31-річний гравець провів 36 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 4 асисти.