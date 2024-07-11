Італія

Італійський фулбек звернувся до вболівальників неаполітанців на тлі питань щодо його майбутнього.

Капітан та правий захисник Наполі Джованні Ді Лоренцо розставив усі крапки над "і" щодо свого майбутнього, заявивши про те, що вирішив залишитися та працювати під керівництвом нового головного тренера Антоніо Конте.

30-річний італієць, чий контракт із неаполітанцями спливає влітку 2028 року, звернувся до вболівальників свого клубу з листом.

"Дорогі вболівальники Наполі. Ми щойно пройшли через дуже складні 12 місяців. Для мене вони були найважчими у моїй кар'єрі. Перехід від величезної радості від здобуття Скудетто до розчарування від провального сезону, в якому нічого не вдалося як щодо результатів, так і на тлі важкої травми. Я відчував розчарування, ми ніяк не могли змінити хід сезону разом з партнерами по команді.

Зізнаюся, я мав думку про те, щоб піти. Я відчував ваше незадоволення мною і, як сказав президент, у мене було відчуття, що вболівальники відвернулися від мене. Однак після провалу, який ми пережили на полі, все було зрозуміло: ваш гнів, розчарування клубу, моя розгубленість. Цей клятий сезон. Проте, він нарешті закінчився.

Я вислухав слова президента Де Лаурентіса та тренера Антоніо Конте, я говорив з ними обома в останні дні, і повідомлення, яке я можу дати вам, не роблячи марних заяв і обіцянок, дуже просте: я не можу дочекатися, щоб почати все з чистого аркуша. Я відчуваю себе одним з вас.

Я шкодую про все, що з нами сталося, але, повторюю, це вже позаду. Перед собою я бачу лише гордість від того, що ношу ці кольори, які я люблю, цю пов'язку, бажання показати Італії справжню силу Наполі і знову пережити ті відчуття 2023 року. Я буду чекати на вас поруч з нами. Завжди ваш, Джованні", — сказав у заяві Ді Лоренцо.