Італія

Італійський фахівець врешті решт підписав нову угоду з міланським клубом.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі продовжив контракт із клубом. Про це повідомляє офіційний сайт "Нерадзуррі".

"Міланський Інтер радий повідомити про продовження контракту з тренером Сімоне Індзагі. Завдяки новій угоді тренер очолюватиме "Нерадзуррі" до 2026 року.

Трирічна робота, яка призвела до завоювання другої "зірки" і назавжди пов'язала ім'я Сімоне Індзагі з Інтером. Продовження відносин відбулося після трьох видатних сезонів, за які Індзагі здобув для клубу шість трофеїв", — йдеться в заяві Інтера.

Нагадаємо, минулого сезону Сімоне Індзагі разом з Інтером здобув впевнену перемогу у італійській Серії А, випередивши найближчого конкурента на 19 пунктів.