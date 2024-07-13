Італія

А колись іранський форвард міг підсилити Мілан.

Іранський нападник Мехді Таремі гучно заявив про себе під час останніх кількох сезонів у складі португальського Порту та отримав статус супербомбардира.

На певному етапі 31-річним виконавцем дуже цікавився італійський Мілан, проте клуби в підсумку так і не дійшли згоди щодо трансферу.

У підсумку, цього літа контракт іранця з "драконами" добіг до завершення, після чого він отримав статус вільного агента на тлі сезону з 11 голами та сімома гольовими передачами в 35 матчах.

І опинився Таремі в підсумку в тому-таки Мілані, але вже в контексті самого міста, бо його трансфер вчасно оформив Інтер.

Сторони підписали контракт до 2027 року.

За плечима Таремі залишились 182 матчі, 91 гол та 56 гольових передач за Порту.