Гравець залишив рідний Торіно за великі гроші.
Алессандро Буонджорно, Getty Images
13 липня 2024, 13:11
Після приходу на посаду головного тренера Антоніо Конте, італійський Наполі взявся активно посилювати ланку захисту.
"Партенопеї" до цього підписали Леонардо Спінаццолу та Рафу Маріна, після чого зробили по-справжньому великий трансфер.
У першу чергу — у грошовому плані, бо за центрального захисника Торіно Алессандро Буонджорно клубу довелось заплатити 35 млн євро.
25-річний вихованець "биків" підписав контракт строком на п’ять років.
"Я дивлюсь угору, закриваю очі і думаю про початок, про день, коли Сільвано Бенедетті порадив мені покинути дитячу команду поряд із моїм будинком, де грали всі мої друзі, і спробувати приєднатися до сім’ї Торіно.
Ніколи ще мій вибір не був настільки правильним. Відтоді я розпочав подорож, яка тривала 17 років. Подорож, сповнену емоцій, радості, щастя, але також сліз і розчарувань, які дозволили мені вирости і сформуватись як людині ще до того, як я став футболістом.
Ці моменти назавжди залишаться в моїй пам'яті і в моєму серці. Тепер для мене настав час обрати інший професійний шлях. Я завжди буду любити вас, і сподіваюся, що ви будете продовжувати любити мене. Турин — моє місто і завжди ним буде", — заявив італійський виконавець після трансферу.
У минулому сезоні Буонджорно забив три голи та віддав один гольовий пас за 31 матч.