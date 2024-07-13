Італія

Гравець залишив рідний Торіно за великі гроші.

Після приходу на посаду головного тренера Антоніо Конте, італійський Наполі взявся активно посилювати ланку захисту.

"Партенопеї" до цього підписали Леонардо Спінаццолу та Рафу Маріна, після чого зробили по-справжньому великий трансфер.

У першу чергу — у грошовому плані, бо за центрального захисника Торіно Алессандро Буонджорно клубу довелось заплатити 35 млн євро.

25-річний вихованець "биків" підписав контракт строком на п’ять років.

"Я дивлюсь угору, закриваю очі і думаю про початок, про день, коли Сільвано Бенедетті порадив мені покинути дитячу команду поряд із моїм будинком, де грали всі мої друзі, і спробувати приєднатися до сім’ї Торіно.

Ніколи ще мій вибір не був настільки правильним. Відтоді я розпочав подорож, яка тривала 17 років. Подорож, сповнену емоцій, радості, щастя, але також сліз і розчарувань, які дозволили мені вирости і сформуватись як людині ще до того, як я став футболістом.

Ці моменти назавжди залишаться в моїй пам'яті і в моєму серці. Тепер для мене настав час обрати інший професійний шлях. Я завжди буду любити вас, і сподіваюся, що ви будете продовжувати любити мене. Турин — моє місто і завжди ним буде", — заявив італійський виконавець після трансферу.

У минулому сезоні Буонджорно забив три голи та віддав один гольовий пас за 31 матч.