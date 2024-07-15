Італія

"Орли" працюють над підсиленням складу.

Римське Лаціо орендував у лондонського Арсеналу лівого захисника Нуну Тавареша. Про це повідомляє офіційний сайт "Орлів".

Зазначається, що 24-річний португалець орендований у "Канонірів" на один сезон. Також передбачено обов'язковий викуп у разі виконання певних умов прописаних у орендній угоді між клубами.

Тавареш перейшов до Арсеналу влітку 2021 року з Бенфіки за вісім мільйонів євро. З того часу він відіграв за лондонський клуб 28 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Минулого сезону Нуну Тавареш на правах оренди виступав у складі Ноттінгем Форест, зігравши за "Лісників" 12 матчів.