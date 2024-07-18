Італія

Гравець ще жодного разу не зіграв на "дорослому" рівні.

Свого часу влітку 2020 року італійська Рома заплатила каталонській Барселоні 130 тис. євро за перспективного іспанського лівого захисника Яна Олівераса Кодіну.

Після цього вже 20-річний юнак продовжував свій розвиток у структурі "вовків", які ще навіть не встигли заграти його в складі "дорослої" команди, а аравійський Аль-Іттіхад уже прийшов по нього цього літа.

6 млн євро — такі гроші за гравця без досвіду в такому віці могли запропонувати тільки клуби із Саудівської Аравії, тож італійці двічі не думали під час перемовин.

Найближчим часом очікується підписання контракту до 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.

За минулий сезон Прімавери Оліверас зіграв 30 матчів, зробивши п’ять гольових передач.