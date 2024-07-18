Гравець ще жодного разу не зіграв на "дорослому" рівні.
Ян Оліверас Кодіна, Getty Images
18 липня 2024, 07:53
Свого часу влітку 2020 року італійська Рома заплатила каталонській Барселоні 130 тис. євро за перспективного іспанського лівого захисника Яна Олівераса Кодіну.
Після цього вже 20-річний юнак продовжував свій розвиток у структурі "вовків", які ще навіть не встигли заграти його в складі "дорослої" команди, а аравійський Аль-Іттіхад уже прийшов по нього цього літа.
6 млн євро — такі гроші за гравця без досвіду в такому віці могли запропонувати тільки клуби із Саудівської Аравії, тож італійці двічі не думали під час перемовин.
Найближчим часом очікується підписання контракту до 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.
За минулий сезон Прімавери Оліверас зіграв 30 матчів, зробивши п’ять гольових передач.