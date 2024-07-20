Італія

Італійці знову не надто розбірливі в інвестиціях.

Бразильський центральний захисник Роберт Ренан Алвес Барбоса, більш відомий за іменем Ренан, у своїй нетривалій кар’єрі вже встиг зробити велику помилку — на початку минулого року подався до газпромівського грошового мішку з боліт у якості вільного агента, після завершення контракту з Корінтіансом.

Уже за рік після цього клуб із країни-терористки вирішив дати гравцю ще рік ігрової практики на батьківщині, тож наразі 20-річний виконавець перебуває в Бразилії в складі Інтернасьйонала.

Саме тут на нього звернув увагу міланський Інтер, і цього трансферного вікна активно цікавиться можливістю повноцінного трансферу.

Однак для цього "зміям" буде треба заплатити не менше 10 млн євро.

Ренан за цей рік бразильського футболу провів 26 матчів та віддав дві гольові передачі.