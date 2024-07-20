Наставник дав свій коментар.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
20 липня 2024, 23:39
Карло Анчелотті висловився про генетику Джуда Беллінгема.
"Реал — це сім'я. Беллінгем став для мене сюрпризом, але заслуга в цьому його генетики.
Чемпіон стає таким завдяки генетиці, тренування допомагають, але саме генетика робить людину чемпіоном", — сказав головний тренер Реала.
Минулого сезону 21-річний півзахисник провів 28 матчів у Ла Лізі, забив 19 голів і зробив 6 результативних передач.
З Реалом Джуд виграв чемпіонат і Суперкубок Іспанії та Лігу чемпіонів.