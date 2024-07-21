Італія

Французький клуб не пробився до єврокубків, тож може відпускати провідних гравців.

Французька Тулуза за підсумками минулого сезону посіла 11 сходинку в турнірній таблиці Лізі 1, а також не зуміла шокувати місцеву футбольну спільноту сенсаційними успіхами в Кубку Франції, як це було за рік до цього.

Саме тому "фіолетові" не пробились до єврокубків, а отже від певних провідних виконавців їм усе ж таки доведеться відмовитись.

Зокрема, ідеться про нідерландського нападника Тейса Даллінгу, на якого кинула оком італійська Болонья.

Очікується, що перемовини щодо 23-річного виконавця будуть дуже швидкими — 15 млн євро вже на столі в Тулузи, тоді як гравець узгодив контракт до 2029 року із зарплатнею в 1,6 млн євро.

Даллінга в минулому сезоні за 44 матчі забив 19 голів та віддав п’ять гольових передач.