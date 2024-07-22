Італія

Гравець уперше гратиме поза межами батьківщини.

Німецький центральний захисник Матс Гуммельс у своїй професійній кар’єрі має досвід виступів усього за два колективи — дортмундську Боруссію та мюнхенську Баварію.

Цього літа його черговий роман із "джмелями" добіг до завершення, після чого 35-річний виконавець опинився на ринку вільних агентів.

Але в його випадку це точно не надовго — італійська Болонья вже зробила пропозицію контракту футболісту й тепер просто чекає на відповідь від нього.

А тим часом ЗМІ вдалось дізнатись, що угода передбачає річну співпрацю сторін, за що Гуммельс отримає 3 млн євро (2 млн євро зарплатні + 1 млн євро підписного бонусу).

У минулому сезоні Матс відіграв 40 матчів, забив чотири голи та віддав один гольовий пас.