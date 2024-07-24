Італія

Керівництво клубу провело зустріч із мером "вічного міста".

Віцепрезидент Роми Раян Фрідкін і головна виконавча директорка клубу Ліна Сулуку зустрілися з мером Риму Роберто Гуалтьєрі для обговорення проєкту нового стадіону "вовків", передає офіційний сайт представника Серії А.

Обидві сторони обговорили та погодили дорожню карту просування проєкту, включаючи створення робочих груп, які зосередяться на різних аспектах розвитку. У Ромі зазначили, що вищезгадана зустріч була успішною.

"Рома та її керівництво віддані справі створення орієнтиру, який не тільки покращить враження вболівальників від матчів, але й зробить позитивний внесок у спільноту та навколишнє середовище. Проєкт нового стадіону амє стати символом городості для клубу, його вболівальників і міста Рим", — йдеться в заяві "вовків".

Очікується, що стадіон буде розраховано на 55-62 тисячі глядачів. Обійдеться він римлянам приблизно в 1 мільярд євро. Ціллю є завершення будівництва нової арени до 2027 року.