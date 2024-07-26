Італія

Рік без футболу.

Іспанський воротар Давід де Хеа готовий підписати контракт із представником італійської Серії А Дженоа. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво генуезького клубу розглядає можливість підписання 33-річного колишнього голкіпера Манчестер Юнайтед, але поки, що не прийняло остаточного рішення.

Востаннє Давід де Хеа виходив на футбольне поле в офіційному матчі 3-го червня 2023 року, у фіналі Кубка Англії. У тому матчі Манчестер Юнайтед поступився Манчестер Сіті із рахунком 1:2.

Раніше повідомлялося, що Де Хеа веде переговори з двома саудівськими клубами.