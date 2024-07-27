Для цього італійці продадуть гравця, який не розкрився.
Давід Нерес, Getty Images
27 липня 2024, 10:56
Італійський Наполі цього трансферного вікна віддав данського атакувального півзахисника Єспера Ліндстрема в оренду з правом викупу до англійського Евертона за 2 млн євро.
24-річний виконавець так і не розкрив власний потенціал у Неаполі на тлі витрачених 30 млн євро на його придбання у франкфуртського Айнтрахта рік тому.
І вже "Партенопеї" запланували собі новий трансфер.
Колишній нападник донецького Шахтаря, а нині — гравець лісабонської Бенфіки, бразилець Давід Нерес, зацікавив італійський клуб.
Проте розраховувати на миттєвий виплат понад 25 млн євро, які хочуть отримати "орли" за свого 27-річного виконавця, Бенфіці наразі не варто.
Наполі пропонує оренду з правом викупу, а гроші "південці" зароблять як раз на продажі Ліндстрема до Евертона наступного літа.
Нерес у минулому сезоні зіграв 35 матчів, забив п’ять голів та віддав 10 гольових передач.