Італія

Для цього італійці продадуть гравця, який не розкрився.

Італійський Наполі цього трансферного вікна віддав данського атакувального півзахисника Єспера Ліндстрема в оренду з правом викупу до англійського Евертона за 2 млн євро.

24-річний виконавець так і не розкрив власний потенціал у Неаполі на тлі витрачених 30 млн євро на його придбання у франкфуртського Айнтрахта рік тому.

І вже "Партенопеї" запланували собі новий трансфер.

Колишній нападник донецького Шахтаря, а нині — гравець лісабонської Бенфіки, бразилець Давід Нерес, зацікавив італійський клуб.

Проте розраховувати на миттєвий виплат понад 25 млн євро, які хочуть отримати "орли" за свого 27-річного виконавця, Бенфіці наразі не варто.

Наполі пропонує оренду з правом викупу, а гроші "південці" зароблять як раз на продажі Ліндстрема до Евертона наступного літа.

Нерес у минулому сезоні зіграв 35 матчів, забив п’ять голів та віддав 10 гольових передач.