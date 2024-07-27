Італія

23-річний футболіст може продовжити кар'єру в Серії А.

Опорний півзахисник Брайтона Біллі Гілмор може продовжити кар'єру в Наполі.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, сам 23-річний хавбек готовий до переїзду в Неаполь, тож нині італійський колектив готує другу пропозицію Брайтону на поліпшених умовах.

Шотландець виступає за Брайтон із 2022 року, перебравшись із Челсі.

Минулого сезону Гілмор узяв участь у 41 матчі з урахуванням усіх турнірів і записав на свій рахунок дві гольові передачі.

Зазначимо, що контракт Гілмора з Брайтоном розрахований до 2026 року. Фахівці порталу Transfermarkt оцінюють вартість гравця в 18 мільйонів євро.