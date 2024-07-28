Італія

Товариська зустріч у США залишилась за італійцями.

Італійський Мілан пізно вночі за європейським часом у американському місті Нью-Йорк на Янкі Стедіум провів товариський матч проти англійського Манчестер Сіті.

Команда Мікеля Артети Паулу Фонсеки в змішаному складі зуміла обіграти суперників, які також грали далеким від оптимального набору гравців.

Мілан залишив за собою перший тайм завдяки дублю Лоренцо Коломбо, тоді як після перерви Сіті зрівняли рахунок, однак останнє слово залишилось за італійцями.

Манчестер Сіті — Мілан 2:3

Голи: Голанд, 19, Макеті, 55 — Коломбо, 30, 34, Насті, 78

Манчестер Сіті: Едерсон (Карсон, 79) — Сусохо (Катонго, 46), Сімпсон-П’юзі (Філліпс, 46), Дойл, Льюїс — Перроне (Гемілтон, 46), О’Райлі (Фатах, 65), Макейті (Райт, 65) — Бобб, Голанд (Вілсон-Есбранд, 46), Гріліш (Гвардіол, 79).

Мілан: Торріані — Калабрія (Бакун, 81), Томорі (Тіав, 64), Габбія (Калулу, 64), Террачано — Флоренці (Побега, 40), Беннасер (Беннасер, 64) — Чуквуезе (Хіменес, 65), Лофтус-Чік (Муса, 81), Салемакерс (Пулішич, 80) — Коломбо (Насті, 65).

Попередження: Салемакерс.