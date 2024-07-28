Італія

"Россонері" працюють над збереженням лідерів команди.

Генеральний директор Мілана Джорджіо Фурлані проведе зустріч з оточенням Тео Ернандеса після повернення команди з передсезонного туру в США для підписання нового контракту з французьким фулбеком. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, керівництво "россонері» зроблять 26-річному захиснику пропозицію про продовження контракту на суму шість мільйонів євро на рік плюс 500 тисяч у вигляді різноманітних бонусів.

Зазначається, що ця пропозиція близька до початкового запиту у вісім мільйонів євро на рік, тому Мілан з оптимізмом дивиться на перспективи подальшої співпраці. Однак, крім фінансового аспекту, Ернандес хоче отримати певні гарантії щодо розвитку проєкту клубу.

Лідер Мілана був вкрай засмучений поразкою в 1/4 фіналу Ліги Європи від Роми, тому хоче переконатися, що міланський клуб посилить склад команди цього літа.

Чинний контракт гравця з італійським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Минулого сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан 46 матчів, забив 5 голів та віддав 11 результативних передач.