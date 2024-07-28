Італія

Нідерландець залишається в Мілані.

Нідерландський фулбек Дензел Думфріс продовжить контракт з міланським Інтером. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport

За інформацією джерела, представники гравця та клубу вже погодили нову угоду терміном до літа 2028 року. Зарплата 28-річного захисника складе чотири мільйони євро на рік. Очікується, що футболіст підпише договір на початку серпня.

Зазначається, що інтерес до Думфріса проявляє Манчестер Юнайтед, але "нерадзуррі" спокійно ставляться до цієї ситуації і впевнені, що зможуть продовжити співпрацю з нідерландцем.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 24 млн. євро.

Минулого сезону Дензел Думфріс відіграв за Інтер 36 матчів, забив чотири голи та віддав шість результативних передач.