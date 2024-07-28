Італія

24-річний футболіст може продовжити кар'єру в Серії А.

Центральний захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо близький до переходу в Ювентус.

Туринці зроблять офіційну пропозицію французькому клубу наступного тижня.

За відомостями інсайдера Фабріціо Романо, "бьянконері" мають намір орендувати Тодібо із зобов'язанням викупу за суму, близьку до 35 млн євро.

Нещодавно відбулася зустріч представників Ювентуса з оточенням 24-річного гравця — той уже висловив готовність підписати запропонований контракт терміном на п'ять років.

Зазначимо, що Жан-Клер Тодібо виступає за Ніццу з 2021 року. До повернення до Франції центрбек протягом двох років належав каталонській Барселоні.