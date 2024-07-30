22-річний футболіст може продовжити кар'єру в Серії А.
КАРІМ АДЕЄМІ, GETTY IMAGES
30 липня 2024, 15:25
Ювентус вирішив прискорити процес щодо Каріма Адеємі.
Туринський клуб готує пропозицію в розмірі 35+10 мільйонів євро за 22-річного вінгера Боруссії Дортмунд, повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.
Днями спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі зустрівся з батьком Адеємі. Гравцеві було запропоновано контракт із зарплатою в 4 мільйони євро на рік плюс один мільйон бонусами.
Минулого сезону німець забив 3 голи і віддав 1 гольову передачу в 21 матчі в Бундеслізі.