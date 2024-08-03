Італія

На форварда є попит, проте його думки зосереджені лише на одному клубі.

Трансфер сербського нападника Луки Йовича із франкфуртського Айнтрахта до мадридського Реала свого часу в 2019 році коштував останнім аж 63 млн євро, однак заграти в складі "бланкос" футболіста так і не зумів, разом із чим розпочався дуже посередній відтинок його професійної кар’єри.

Зрештою, 26-річний форвард уже встиг пограти як знову в складі "орлів", так і мати практику у італійських Фіорентині та Мілані.

За останніх Йович грає з вересня 2023 року та провів 30 матчів (9 голів та 1 гольовий пас) за цей час.

Незважаючи на відсутність стабільного місця в стартовому складі, Лука не здається.

Нещодавно з приводу його можливого трансферу "россонері" отримали аж дві пропозиції від неназваних клубів і були готові їх розглянути.

Однак сам гравець навідріз відмовився переходити до будь-якого іншого клубу цього літа й усерйоз налаштований вибороти більше ігрового часу в команді вже Паулу Фонсеки.