Італія

Відомий голкіпер досі не може знайти собі клуб.

Іспанський воротар Давід де Хеа влітку 2023 року завершив відносини з англійським Манчестер Юнайтед.

Тоді здавалось, що знайти нове місце роботи для 33-річного виконавця не буде складним завданням, проте минає час, а футболіст і досі присутній на ринку вільних агентів.

Цього літа до нього звернулись представники Саудівської Аравії, проте іспанець не поспішає на Близький Схід.

Був також і варіант із генуезьким Дженоа, однак через фінансові розбіжності домовленості про контракт досягти не вдалось.

Проте на цьому пропозиції з Італії себе не вичерпали — по гравця прийшла Фіорентина й запропонувала за два роки заробити 5 млн євро + бонуси.

Наразі активні перемовини поміж сторонами ще тривають.