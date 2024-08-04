Італія

Керманич прокоментував товариський матч проти Олімпіакоса.

Італійська Рома напередодні провела товариський матч проти грецького Олімпіакоса (1:1).

У цій грі вперше у футболці "вовків" зіграв український нападник Артем Довбик.

Після завершення матчу головний тренер "джаллороссі" Даніеле Де Россі прокоментував враження від побаченого на полі.

"Ми зробили деякі хороші речі в цій грі, інші — були не дуже. Менше за все мені сподобалося те, що ми занадто часто йшли пресингувати воротаря суперників.

Важливо йти туди, щоб вивести суперника з рівноваги, але коли вони самі при цьому йдуть на наші ворота, то небезпечно грати на цій ділянці поля.

Ми будемо вдосконалюватись. Поле сьогодні було хорошим, але трохи повільним, і було нелегко знаходити рішення, хоча іноді нам це вдавалось.

Абрагам? Він провів матч, як і інші. Нелегко бути блискучим 45 хвилин. Мені довелось задіяти всіх гравців, і я зробив ще кілька замін за ходом гри, але я не бачу в цьому нічого поганого.

Щодо чуток на ринку, то з червня по сьогоднішні щодня з’являється тисяча імен. Ми вже всіх купили і встигли всіх продали.

Ні, насправді ми спокійні. Ніхто з гравців не повинен приваблювати мою увагу.

Тріо новачків? Суле ще не грав. Довбик? Я не хотів на нього надто тиснути. Я завжди намагаюсь усе вписати в певний графік роботи. Але звісно хотілось їх побачити на полі, і вони справили приємне враження.

Не факт, що вони завжди гратимуть одночасно в трійці. За мною стоїть клуб, який і робить ці інвестиції.

Але я той, хто має найбільше терпіння в цьому місті, тому що я знаю, що є клуб, який хоче зробити гарний проєкт, і тому таких гравців у нас буде більше.

Хто буде грати, не важливо, важливо те, що в кінці року не буде різниці між гравцями на полі і на лавці запасних", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч італійська Рома проведе проти англійського Ковентрі 6 серпня.