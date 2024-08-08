Італія

У іспанця рік без ігрової практики.

Голкіпер Давид де Хеа близький до того, щоб знайти клубну прописку після затяжної перерви.

Як повідомляє на своєму сайті авторитетний журналіст Джанлука ді Марціо, найближчим часом 33-річний іспанець має підписати контракт з італійською Фіорентиною.

Трудовий договір буде розрахований на один сезон із можливістю продовження ще на рік. При цьому, переговори між сторонами ще не завершені.

Зазначимо, що Давид де Хеа перебуває без команди вже понад рік після закінчення терміну контракту з Манчестер Юнайтед.