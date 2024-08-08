Італія

Клуб хоче посилити півзахист і атаку.

Трансфер Емерсона Рояла не є пріоритетною метою Мілана.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс. За його даними, наразі клуб хоче би посилити півзахист і атаку.

Минулого тижня інсайдер Фабріціо Романо писав, що Мілан зробив нову пропозицію Тоттенгему, який раніше відмовився продати гравця за 10 млн євро.

Покращена пропозиція склала 15 мільйонів євро з додаванням бонусів. Повідомлялося, що переговори між клубами перебувають у завершальній стадії, а футболіст уже погодив особистий контракт з італійцями.

Минулого сезону Емерсон провів 22 матчі в АПЛ: на його рахунку 1 гол.