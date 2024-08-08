Між іспанським голкіпером та "фіалками" є принципова усна домовленість.
Давід Де Хеа, колаж Фабріціо Романо
08 серпня 2024, 22:39
Колишній воротар Манчестер Юнайтед та збірної Іспанії Давід Де Хеа погодився стати гравцем Фіорентини. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "фіалки" досягли принципової домовленості з 33-річним іспанцем, який має підписати контракт до літа 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон.
Повідомлялося, що Де Хеа зароблятиме в Фіорентині 3 мільйони євро на рік. Тепер у нього запланований медогляд в італійському клубі та підписання контракту.
Нагадаємо, що Давід Де Хеа залишив Манчестер Юнайтед влітку минулого року на правах вільного агента, і з того моменту він залишався без клубу.