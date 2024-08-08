Італія

Між іспанським голкіпером та "фіалками" є принципова усна домовленість.

Колишній воротар Манчестер Юнайтед та збірної Іспанії Давід Де Хеа погодився стати гравцем Фіорентини. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "фіалки" досягли принципової домовленості з 33-річним іспанцем, який має підписати контракт до літа 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Повідомлялося, що Де Хеа зароблятиме в Фіорентині 3 мільйони євро на рік. Тепер у нього запланований медогляд в італійському клубі та підписання контракту.

Нагадаємо, що Давід Де Хеа залишив Манчестер Юнайтед влітку минулого року на правах вільного агента, і з того моменту він залишався без клубу.